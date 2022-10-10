Кудрявцева назвала актёра Марка Горонка подлецом, сделав это в прямом эфире

2022-10-10

16:44

Ведущая Лера Кудрявцева назвала гостя программы "Звёзды сошлись", актёра Марка Горонка подлецом после его откровений. Передача транслировалась в прямом эфире.

Актер Марк Горонок стал гостем новой телепрограммы НТВ "Звезды сошлись". Артист встретился в эфире со своей экс-возлюбленной и в результате его откровений ведущая шоу Лера Кудрявцева нелестно высказалась в адрес участника.

Актер поведал, что после рождения ребенка, охладел к супруге. Для помощи по хозяйству и по уходу за маленькой дочкой муж и жена наняли домработницу, которая позднее стала любовницей актера.

Отношения их длились около года. Марк подарил домработнице кольцо, которое заметила его супруга, устроив скандал.

После Горонок расстался с женой.

Ведущая программы была шокирована поведением артиста и обозвала Марка подлецом за то, что тот непорядочно себя повёл по отношению к супруге.

Опубликовано: Наталья Гончарова







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