Министр обороны Беларуси Виктор Хренин призвал украинское правительство не провоцировать Минск на ответную агрессию.

10 октября глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин публично заявил, что украинские власти и войска не должны провоцировать Минск, поскольку в случае военной агрессии против белорусского государства Минск готов дать решительный оптор.

Также Хренин подчеркнул, что все военные платы Беларуси носят исключительно оборонительный характер.

Примечательно, что сегодня Александр Лукашенко объявил о намерениях Украины напасть на Беларусь, отметив, что в стране будет развёрнута российско-белорусская группировка войск.