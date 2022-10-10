Минобороны Беларуси: Киеву лучше не провоцировать Минск
2022-10-10
16:59
Министр обороны Беларуси Виктор Хренин призвал украинское правительство не провоцировать Минск на ответную агрессию.
10 октября глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин публично заявил, что украинские власти и войска не должны провоцировать Минск, поскольку в случае военной агрессии против белорусского государства Минск готов дать решительный оптор.
Также Хренин подчеркнул, что все военные платы Беларуси носят исключительно оборонительный характер.
Примечательно, что сегодня Александр Лукашенко объявил о намерениях Украины напасть на Беларусь, отметив, что в стране будет развёрнута российско-белорусская группировка войск.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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