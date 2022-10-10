Депутат Худяков выступил с инициативой запретить сериал Сваты в РФ после реакции Кошмал на взрыв на Крымском мосту

Экс-депутат ГД РФ Роман Худяков убеждён, что после реакции актрисы Анны Кошмал на взрыв на Крымском мосту, сериал "Сваты" нельзя показывать в РФ.

Экс-депутат Госдумы Роман Худяков заявил, что сериал "Сваты" необходимо запретить в РФ. Он пришел к такому выводу после реакции актрисы Анны Кошмал, сыгравшей одну из главных ролей в проекте, на трагедию на Крымском мосту.

Кошмал выложила в социальных сетях скриншот переписки с супругом, где оба супруга смеются над терактом в Крыму.

Худяков убеждён, что подобное поведение недопустимо и призвал СК РФ проверить высказывания знаменитости. Политик также призывает к запрету показ а "Сватов" в стране.

В интервью "Народным новостям" Худяков заявил: "Нужно привлечь ее к ответственности за такие действия. После таких вещей нужно запретить показ сериала с участием Кошмал на территории России".