Депутат Худяков выступил с инициативой запретить сериал Сваты в РФ после реакции Кошмал на взрыв на Крымском мосту
2022-10-10
17:06
Экс-депутат ГД РФ Роман Худяков убеждён, что после реакции актрисы Анны Кошмал на взрыв на Крымском мосту, сериал "Сваты" нельзя показывать в РФ.
Экс-депутат Госдумы Роман Худяков заявил, что сериал "Сваты" необходимо запретить в РФ. Он пришел к такому выводу после реакции актрисы Анны Кошмал, сыгравшей одну из главных ролей в проекте, на трагедию на Крымском мосту.
Кошмал выложила в социальных сетях скриншот переписки с супругом, где оба супруга смеются над терактом в Крыму.
Худяков убеждён, что подобное поведение недопустимо и призвал СК РФ проверить высказывания знаменитости. Политик также призывает к запрету показ а "Сватов" в стране.
В интервью "Народным новостям" Худяков заявил: "Нужно привлечь ее к ответственности за такие действия. После таких вещей нужно запретить показ сериала с участием Кошмал на территории России".
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны Беларуси: Киеву лучше не провоцировать Минск
Тысячи украинских беженцев вернулись из Франции домой
Путин рассказал о попытке Украины подорвать «Турецкий поток»
«Мне не страшно»: Эвелина Блёданс рассказала об отдыхе в Крыму
Путин на экстренном заседании Совбеза прокомментировал ракетные удары по Украине