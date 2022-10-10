Звезда сериала Молодёжка Уколова впервые стала мамой

Актриса Анастасия Уколова стала мамой. У звезды экрана родился мальчик. Произошло радостное событие в первой половине сентября, но рассказать об этом артистка решила только сейчас.

Анастасия Уколова поделилась радостным событием - она стала матерью первый раз в жизни. Пополнение в семействе произошло еще в первой половине сентября, но рассказать об этом звезда экрана решила только сейчас.

Также она поведала о том, что представляет из себя её супруг, которого актриса скрывает: "Наша история с мужем началась еще в школе, в 13 лет в Пятигорске. Тогда это была первая любовь, а теперь это новый человек! Невероятно. В такие моменты кажется, что действительно кто-то наверху все спланировал еще тогда, заранее".

Уколова призналась, что скрывала свое интересное положение, а давалось это нелегко. Она обещала фанатам показать фото, сделанные во время вынашивания первенца.