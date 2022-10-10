Звезда сериала Молодёжка Уколова впервые стала мамой
2022-10-10
17:41
Актриса Анастасия Уколова стала мамой. У звезды экрана родился мальчик. Произошло радостное событие в первой половине сентября, но рассказать об этом артистка решила только сейчас.
Анастасия Уколова поделилась радостным событием - она стала матерью первый раз в жизни. Пополнение в семействе произошло еще в первой половине сентября, но рассказать об этом звезда экрана решила только сейчас.
Также она поведала о том, что представляет из себя её супруг, которого актриса скрывает: "Наша история с мужем началась еще в школе, в 13 лет в Пятигорске. Тогда это была первая любовь, а теперь это новый человек! Невероятно. В такие моменты кажется, что действительно кто-то наверху все спланировал еще тогда, заранее".
Уколова призналась, что скрывала свое интересное положение, а давалось это нелегко. Она обещала фанатам показать фото, сделанные во время вынашивания первенца.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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