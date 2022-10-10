Американский генерал признался, что США заплатили 66 млрд за войну России с Украиной

Генерал Джек Кин в эфире «Fox News» сделал признание в том, что США купили войну на Украине за 666 млрд долларов.

«Всего за 66 миллиардов долларов мы получили воюющую с Россией Украину», - сказал высокопоставленный военный.

Он отметил, что за американские деньги, «не такие большие», славяне убивают друг друга.

«…умирают не американцы, а украинцы», - заявил Джек Кин.