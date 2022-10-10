Американский генерал признался, что США заплатили 66 млрд за войну России с Украиной
2022-10-10
17:58
Генерал Джек Кин в эфире «Fox News» сделал признание в том, что США купили войну на Украине за 666 млрд долларов.
«Всего за 66 миллиардов долларов мы получили воюющую с Россией Украину», - сказал высокопоставленный военный.
Он отметил, что за американские деньги, «не такие большие», славяне убивают друг друга.
«…умирают не американцы, а украинцы», - заявил Джек Кин.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Лукашенко подписал указы, согласно которым КГБ переходит в подчинение президента
Канадский МИД считает Крымский мост законной целью для ВСУ
Служба безопасности Украины объявила в розыск экс-президента РФ Медведева
Генассамблея ООН запретила анонимно проводить голосование о непризнании референдумов в Украине
Минобороны Беларуси: Киеву лучше не провоцировать Минск