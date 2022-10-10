СБУ объявила в розыск Медведева, Захарову и Конашенкова

Служба безопасности Украины разыскивает Дмитрия Медведева, Игоря Конашенкова и Марию Захарову.

Российское информационное агентство "РИА Новости" со ссылкой на сайт МВД Украины уведомляет, что СБУ (Служба безопасности Украины) объявила в розыск бывшего российского президента Дмитрия Медведева, представителя Министерства иностранных дел РФ Марию Захарову и пресс-секретаря российского Минобороны по вопросам спецоперации Игоря Конашенкова.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за незаконного преследования Медведева, Конашенковой и Захаровой.