Шагин рассказал в эфире программы Жизнь и судьба, что молится за здоровье брата, ушедшего на фронт, 2 раза в день

Звезда картины "Стиляги" Антон Шагин недавно проводил брата в зону проведения спецоперации. Родственник актёра пошёл на фронт в качестве добровольца.

Антон Шагин заявил в эфире программы "Жизнь и судьба" на телеканале "Россия-1", что его брат не сообщал ему о своем намерении, чтобы он его не отговаривал.

Шагин был в шоке от этой новости, но вместе с тем очень горд за своего брата. Артист рассказал, что молится за него дважды в день, чтобы родной человек вернулся домой живым.

Антон сообщил, что лично проводил брата на службу, обеспечив его деньгами и всем необходимым.