Шагин рассказал в эфире программы Жизнь и судьба, что молится за здоровье брата, ушедшего на фронт, 2 раза в день
2022-10-10
18:23
Звезда картины "Стиляги" Антон Шагин недавно проводил брата в зону проведения спецоперации. Родственник актёра пошёл на фронт в качестве добровольца.
Антон Шагин заявил в эфире программы "Жизнь и судьба" на телеканале "Россия-1", что его брат не сообщал ему о своем намерении, чтобы он его не отговаривал.
Шагин был в шоке от этой новости, но вместе с тем очень горд за своего брата. Артист рассказал, что молится за него дважды в день, чтобы родной человек вернулся домой живым.
Антон сообщил, что лично проводил брата на службу, обеспечив его деньгами и всем необходимым.
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Лукашенко подписал указы, согласно которым КГБ переходит в подчинение президента
Канадский МИД считает Крымский мост законной целью для ВСУ
Служба безопасности Украины объявила в розыск экс-президента РФ Медведева
Генассамблея ООН запретила анонимно проводить голосование о непризнании референдумов в Украине
Минобороны Беларуси: Киеву лучше не провоцировать Минск