Захарова: майданные чудовища вскормлены кровавыми пирожками Нуланд

2022-10-10

18:29

Мария Захарова прокомментировала новость о том, что она разыскивается Службой безопасности Украины.

Вечером 10 октября Служба безопасности Украины инициировала розыск представителя МИД России Марии Захаровой, бывшего российского президента Дмитрия Медведева и генерала армии РФ Игоря Конашенкова. По словам Захаровой, действия СБУ всё больше становятся похожими на методы террористических организаций вроде ИГИЛ, деятельность которой запрещена в России.

Также Мария Захарова отметила, что "майданные чудовища вскормлены кровавыми пирожками Виктории Нуланд", очевидно намекая на причастность США к любым решениям украинского правительства и представителей силового блока Украины.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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