ВСУ нанесли удар по спиртовому заводу в Теткино Курской области РФ

2022-10-10

18:33

Украинские войска атаковали посёлок Теткино в Курской области России, обстреляв деревню из артиллерии.

В понедельник вечером российские новостные Telegram-каналы сообщили, что представители вооружённых сил Украины обстреляли село Теткино в Курской области, где уже несколько часов звучит сигнал воздушной тревоги.

По данным СМИ, один из украинских снарядов попал в местный спиртовой завод, что повлекло за собой пожар.

Также утром ВСУ обстреляли деревню в Белгородской области России, в результате чего скончалась 74-летняя местная жительница и повреждены три дома.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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