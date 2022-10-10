ВСУ нанесли удар по спиртовому заводу в Теткино Курской области РФ
2022-10-10
18:33
Украинские войска атаковали посёлок Теткино в Курской области России, обстреляв деревню из артиллерии.
В понедельник вечером российские новостные Telegram-каналы сообщили, что представители вооружённых сил Украины обстреляли село Теткино в Курской области, где уже несколько часов звучит сигнал воздушной тревоги.
По данным СМИ, один из украинских снарядов попал в местный спиртовой завод, что повлекло за собой пожар.
Также утром ВСУ обстреляли деревню в Белгородской области России, в результате чего скончалась 74-летняя местная жительница и повреждены три дома.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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