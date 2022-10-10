Юморист Морозов рассказал в эфире шоу Малахов, как Петросян спас ему жизнь

Звезда шоу "Кривое зеркало" Александр Морозов чуть не отдал Богу душу, но его поспешил спасти выдающийся коллега Евгений Петросян.

Александр Морозов долгие годы посвящал себя всего шоу "Кривое зеркало". Напряженный гастрольный график, поездки выбили юмориста из колеи.

Он набрал лишний вес, стал злоупотреблять спиртным и уходить в загулы, бб этом сообщает издание StarHit.

Однажды домой к Морозову прибыл Евгений Петросян, протянув ему помощи.

49-летний комик признался в эфире программы Малахов:

"Я ничего не знал, он просто постучал в дверь, зашел, собрал меня с пола, отвез в больницу и пролечил. Хотел бы, чтобы люди стали щедрыми на добро".