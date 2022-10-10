Зеленский рассчитывает на помощь Запада в прикрытии неба

Президент Украины рассчитывает на помощь западных государств в вопросах прикрытия неба.

В своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что рассчитывает на усиление военной помощи западных государств, в том числе и по защите воздушного пространства страны. Такое заявление украинский лидер сделал после беседы с премьер-министром Лиз Трасс.

"Рассчитываем на доминирующую роль Великобритании в вопросах укрепления международной поддержки Украины", - написал Зеленский.

Ранее президент Украины сообщил о массированных ударах по городам Украины со стороны российской армии. О взрывах сообщали в Киеве и других областях страны.