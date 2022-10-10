Железняк рассказала в эфире шоу «2 Веник 2», что в начале карьеры танцевала в японском кордебалете
2022-10-10
18:50
Актриса Олеся Железняк призналась, что перед поступлением в ГИТИС, целых 3 месяца трудилась в балетной труппе.
Олеся Железняк поведала, что о начале своей карьеры и танцах в японском кордебалете.
Перед тем как поступить в ГИТИС, артистка 3 месяца работала в балетной труппе.
Звезда "Сватов" уверяет, что нравилась японским зрителям. Японцы были в восторге от пушистых волос артистки.
Актриса рассказала в программе "2 ВЕРНИК 2": "У меня волосы пушистые, жидкие, а у них густые и плотные. Все трогали мой пушок и говорили "Каваю, каваю!". Я не могла в полной мере поверить, что это правда".
Железняк добавила, что ее считали настолько милой, что даже предлагали принять участие в местном конкурсе красоты.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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