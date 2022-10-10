Семенович рассказала в эфире шоу «Не принято обсуждать» на Ютубе, как отнеслась к тому, что поправилась на 10 килограмм

2022-10-10

19:16

Анна Семенович утверждает, что ей комфортно с лишним весом и больше с генетикой она бороться не намерена.

Бывшая участница группы "Блестящие" Анна Семенович призналась, что потолстела на 10 килограмм, и ей это нравится. 42-летняя знаменитость поведала об этом, будучи гостьей шоу "Не принято обсуждать" на Ютубе.

Певица пожаловалась, что долго боролась с лишним весом, сидела на диетах, прибегала к липосакции и уменьшала грудь. В итоге Анна осознала, что борьбу с генетикой следует прекратить.

Артистка заявила: "Да, я стала больше весить на десять килограммов, но мне комфортно, мне классно. Мне не надо на ночь ложиться голодной, чтобы у меня бурлило в желудке от голода и падать в обморок, потому что все общественное мнение считает, что все артисты должны быть тощие".

Опубликовано: Наталья Гончарова







{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: