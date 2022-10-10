Директор Шатунова Кудряшов утверждает, что никакого Афанасьева в группе Ласковый май не было

Директор покойного Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов был поражён новостью о смерти клавишкика "Ласкового мая", так как не знает никакого Михаила Афанасьева.

В сети появилась новость о смерти Михаила Афанасьева, который был клавишником 1-ого состава "Ласкового мая".

Директор же Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов, беседуя с aif.ru заявил, что ни о каком Афанасьеве не слышал.

Кудряшов прокомментировал новость и причастность человека к группе: "Я не знаю этого человека. Ни его имени, ни как он выглядит. Честно. Не знаю. Удивительно, что пишут даже, что он клавишник «золотого состава» "Ласкового мая".

Я только что разговаривал по телефону с Сергеем Кузнецовым, и он тоже не знает этого человека".