Директор Шатунова Кудряшов утверждает, что никакого Афанасьева в группе Ласковый май не было
2022-10-10
20:01
Директор покойного Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов был поражён новостью о смерти клавишкика "Ласкового мая", так как не знает никакого Михаила Афанасьева.
В сети появилась новость о смерти Михаила Афанасьева, который был клавишником 1-ого состава "Ласкового мая".
Директор же Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов, беседуя с aif.ru заявил, что ни о каком Афанасьеве не слышал.
Кудряшов прокомментировал новость и причастность человека к группе: "Я не знаю этого человека. Ни его имени, ни как он выглядит. Честно. Не знаю. Удивительно, что пишут даже, что он клавишник «золотого состава» "Ласкового мая".
Я только что разговаривал по телефону с Сергеем Кузнецовым, и он тоже не знает этого человека".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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