ООН призывает Россию и Украину продлить зерновую сделку еще на год

ООН в понедельник (10 октября) призвала к продлению на один год соглашения об экспорте украинского зерна, срок действия которого истекает 19 ноября после четырех месяцев действия.

Во время пресс-конференции в Женеве представитель ООН Мартин Гриффитс, принимавший участие в этих переговорах, заявил, что он «достаточно уверен» в том, что соглашение будет продлено.

«Мы хотели бы, чтобы его продлили и, возможно, даже расширили, включив в него больше удобрений», — сказал он, когда его спросили о переговорах.

Мартин Гриффитс указал, что соглашение действовало до 22 ноября, но представитель ООН, ответственный за ситуацию, Исмини Палла впоследствии сообщила AFP, что «первоначально планировалось, что оно продлится 120 дней, то есть до 19 ноября».