Аксёнов назвал сроки завершения ремонтных работ на Крымском мосту

2022-10-10

20:02

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о планируемом сроке окончания ремонтных работ на Крымском мосту.

10 октября глава Республики Крым Сергей Аксёнов в официальном пресс-релизе заявил, что в течение месяца-полутора планируется полностью завершить восстановление повреждённых в результате теракта участков транспортного перехода через Керченский пролив.

Аксёнов также сообщил, что 16 октября текущего года планируется возобновление движения на Крымском мосту для грузовых автомобилей, которое было нарушено из-за частичного обрушения дорожного полотна.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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