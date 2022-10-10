Аксёнов назвал сроки завершения ремонтных работ на Крымском мосту

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о планируемом сроке окончания ремонтных работ на Крымском мосту.

10 октября глава Республики Крым Сергей Аксёнов в официальном пресс-релизе заявил, что в течение месяца-полутора планируется полностью завершить восстановление повреждённых в результате теракта участков транспортного перехода через Керченский пролив.

Аксёнов также сообщил, что 16 октября текущего года планируется возобновление движения на Крымском мосту для грузовых автомобилей, которое было нарушено из-за частичного обрушения дорожного полотна.