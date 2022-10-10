Индийский тигр отменил технологический фестиваль в кампусе

Было мобилизовано около пятидесяти агентов лесной службы, чтобы попытаться найти и поймать животное, чтобы перевезти его в лесную зону, где оно обычно обитает. Тигр, впервые замеченный в этом месте неделю назад, уже успел убить двух коров.

«Мы установили десять фотоловушек для отслеживания его перемещений, а также клетку и ждали его. Но тигр не вышел», — сказал агентству AFP местный сотрудник лесной службы Алок Патхак.

По словам Алока Патхака, это животное является одним из двенадцати тигров, обитающих в лесах вокруг Бхопала, столицы штата Мадхья-Прадеш.

Тигр вынудил университет отложить свой ежегодный технологический фестиваль, который должен был начаться в субботу с участием 10 000 студентов со всей Индии.

«Вы только представьте! Технологический фестиваль перенесен из-за тигра», — сказал студент газете The Times of India. «Но мы понимаем, что это единственное решение. Мы не можем рисковать, если тигр бродит по кампусу».