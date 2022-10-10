Офис генсека ООН назвал ракетные удары РФ по Украине «неприемлемой эскалацией»
2022-10-10
20:38
Официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Антониу Гутерриш осуждает российские ракетные удары по территории Украины.
В понедельник советник главы ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что генсек организации Антониу Гутерриш расценивает ракетные удары России по Украине от 10.10.22 как неприемлемую эскалацию, направленную на интенсификацию украинского кризиса и подрыв общемировой стабильности. По словам Дюжаррика, в ООН требуют, чтобы российская сторона немедленно прекратила обстрелы Украины.
Примечательно, что перед возобновлением спецсессии Генеральной ассамблеи ООН глава организации Антониу Гутерриш провёл личные переговоры с постпредом России в ведомстве Василием Небензей.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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