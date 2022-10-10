Офис генсека ООН назвал ракетные удары РФ по Украине «неприемлемой эскалацией»

Официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Антониу Гутерриш осуждает российские ракетные удары по территории Украины.

В понедельник советник главы ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что генсек организации Антониу Гутерриш расценивает ракетные удары России по Украине от 10.10.22 как неприемлемую эскалацию, направленную на интенсификацию украинского кризиса и подрыв общемировой стабильности. По словам Дюжаррика, в ООН требуют, чтобы российская сторона немедленно прекратила обстрелы Украины.

Примечательно, что перед возобновлением спецсессии Генеральной ассамблеи ООН глава организации Антониу Гутерриш провёл личные переговоры с постпредом России в ведомстве Василием Небензей.