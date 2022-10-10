Пугачёва проиграла Чичериной с большим отрывом в песенном состязании

Музыкальный баттл между знаменитостями устроили на сайте "АиФ". Песня "На передовой" Юлии Чичериной "обошла" " Войну" Аллы Пугачёвой с большим преимуществом.

Рок-исполнительница Юлия Чичерина обошла коллегу по сцене Аллу Пугачеву в битве песен.

Музыкальный баттл состоялся на сайте "АиФ". Соотечественники предложили сделать выбор из двух композиций. В битве приняли участие песни Чичериной "На передовой" (2016) и Пугачевой "Война" (2015).

В результате Алла Борисовна осталась далеко позади.

За 24 часа композиция именитой артистки набрала чуть больше 19% голосов. За трек же Чичериной проголосовало почти 81% слушателей.

Участвовало в голосовании около 1300 человек.