Куприянов: «Газпром» обнаружил взрывчатку НАТО на «Северном потоке»
2022-10-10
20:43
Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов утверждает, что спецслужбы НАТО ранее минировали российский газопровод "Северный поток".
10 октября сотрудник российского "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что в 2015 году на путях пролегания газопровода "Северный поток" была обнаружена взрывчатка НАТО: уничтожитель мин с названием "Морская лиса". По словам Куприянова, бомба была заложена на глубине сорока метров прямо возле одной из ниток "Северного потока".
Сергей Куприянов уверен, что страны Североатлантического альянса и в этот раз могут стоять за подрывом российских газопроводов в Балтийском море, зарегистрированных 26 сентября.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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