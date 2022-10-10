Куприянов: «Газпром» обнаружил взрывчатку НАТО на «Северном потоке»

Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов утверждает, что спецслужбы НАТО ранее минировали российский газопровод "Северный поток".

10 октября сотрудник российского "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что в 2015 году на путях пролегания газопровода "Северный поток" была обнаружена взрывчатка НАТО: уничтожитель мин с названием "Морская лиса". По словам Куприянова, бомба была заложена на глубине сорока метров прямо возле одной из ниток "Северного потока".

Сергей Куприянов уверен, что страны Североатлантического альянса и в этот раз могут стоять за подрывом российских газопроводов в Балтийском море, зарегистрированных 26 сентября.