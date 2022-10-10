Одиннадцатилетняя девочка ранена при обстреле Джанкоя в Крыму

2022-10-10

20:58

Украинские войска обстреляли населённый пункт Джанкой на севере Крыма, ранив ребёнка.

Вечером 10 октября вооружённые силы Украины обстреляли город Джанкой в северной части крымского полуострова, нанеся рваное ранение плеча одиннадцатилетней девочке, которая уже госпитализирована и получила необходимую помощь медиков. Отмечается, что инцидент имел место на Садовой улице города.

В тот же день солдаты ВСУ обстреляли ряд деревень в Белгородской области России, в результате чего скончалась 74-летняя местная жительница.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: