CNN: российские хакеры Killnet атаковали сайты аэропортов в США

Группировка хакеров из России с названием Killnet совершила массированную атаку на американские аэропорты.

10 октября американский телеканал CNN сообщил, что накануне группа киберпреступников из России атаковала не менее четырнадцати сайтов аэропортов в Соединённых Штатах, нарушив их работу. По данным CNN, атака хакеров не помешала авиаперелётам, но могла навредить людям, которые хотели купить билеты.

Также в CNN отметили, что ответственность за атаку на сайты аэропортов в США взяла на себя группировка хакеров Killnet, которая может быть связана с российскими властями и Кремлём в частности.