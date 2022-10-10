CNN: российские хакеры Killnet атаковали сайты аэропортов в США
2022-10-10
21:06
Группировка хакеров из России с названием Killnet совершила массированную атаку на американские аэропорты.
10 октября американский телеканал CNN сообщил, что накануне группа киберпреступников из России атаковала не менее четырнадцати сайтов аэропортов в Соединённых Штатах, нарушив их работу. По данным CNN, атака хакеров не помешала авиаперелётам, но могла навредить людям, которые хотели купить билеты.
Также в CNN отметили, что ответственность за атаку на сайты аэропортов в США взяла на себя группировка хакеров Killnet, которая может быть связана с российскими властями и Кремлём в частности.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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