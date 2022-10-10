CNN: российские хакеры Killnet атаковали сайты аэропортов в США

2022-10-10

21:06

Группировка хакеров из России с названием Killnet совершила массированную атаку на американские аэропорты.

10 октября американский телеканал CNN сообщил, что накануне группа киберпреступников из России атаковала не менее четырнадцати сайтов аэропортов в Соединённых Штатах, нарушив их работу. По данным CNN, атака хакеров не помешала авиаперелётам, но могла навредить людям, которые хотели купить билеты.

Также в CNN отметили, что ответственность за атаку на сайты аэропортов в США взяла на себя группировка хакеров Killnet, которая может быть связана с российскими властями и Кремлём в частности.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: