Трехлетняя девочка спала во время резни в детском саду Таиланда и осталась жива
2022-10-10
21:09
Трехлетняя Павинут Суполвонг была в спальне детского сада, когда туда ворвался бывший полицейский и стал убивать детей. Она спала, закрыв лицо одеялом.
Малышка, которую родители зовут Эмми, обычно спит очень чутко. Но в этот день она не проснулась во время жуткой трагедии. Вероятно, это спасло ей жизнь.
Родители девочки говорят, что она не помнит произошедшего. Кто-то нашел ее шевелящейся в дальнем углу класса после того, как убийца ушел, и вынес с головой, накрытой одеялом, чтобы она не видела тел своих одноклассников.
По данным полиции, из 22 детей, зарезанных до смерти, 11 умерли в классе, где она спала. Еще двое детей попали в больницу с тяжелыми ранениями головы.
Опубликовано: Светлана Репина
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