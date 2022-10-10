Боно из U2 раскрыл секрет своего 40-летнего брака

62-летний вокалист группы U2 Боно женат на Эли Хьюсон уже 40 лет. По его словам, секрет их крепкого брака заключается в сочетании романтики, любви и дружбы.

Боно познакомился с Эли в школе, им тогда было по 12 лет. С тех пор они больше не расставались. У пары четверо детей, старшему из которых 33 года, младшему – 21.

Сам Боно говоит, что 40 – магическое число для него. Он считает, что если им с женой удалось добраться до такой даты, то особенно важно ничего не испортить сейчас.