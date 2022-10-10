Зеленский заявил, что после обстрелов 10 октября погибли 12 украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным видеообращением.

Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении 10 октября рассказал о последствиях обстрелов городов страны.

По словам главы государства, жертвами обстрелов стали более 90 человек, 12 из которых погибли. Более 80 человек получили ранения.

"Зеленский заявил, что 12 человек погибли, более 80 пострадали на Украине из-за российских ударов в понедельник по пунктам военного управления, энергетической инфраструктуры и связи", - пишет РИА Новости.

Также напомним, что по всей территории Украины электричество теперь будет включаться лишь в определенное время.

Владимир Зеленский в связи с этим попросил по минимуму расходовать электричество. Более того, Украина прекратила экспорт электроэнергии за границу.