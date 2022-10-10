ЕС объявил посла Никарагуа в Брюсселе «нон грата»

Евросоюз объявил посла Никарагуа в Брюсселе «персоной нон грата» в ответ на высылку своего посла в Манагуа, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в понедельник, 10 октября.

«Совет (орган государств ЕС) сегодня договорился о том, что глава миссии Республики Никарагуа при Европейском союзе будет объявлен персоной нон грата», — говорится в заявлении.

Евросоюз вслед за США решил расторгнуть отношения с Никарагуа, после того, как власти Манагуа вышли на соглашение с Россией о создании военных баз на территории республики.