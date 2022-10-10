Власти Ирана заявили, что их страна безопасна, но иностранцы должны соблюдать правила

2022-10-10

22:25

Представитель МИД Ирана Насер Каанани потребовал, чтобы иностранцы, приезжающие в Иран, уважали и соблюдали законы страны. Ранее в девять граждан стран Европы были арестованы за участие в беспорядках.

В Иране продолжаются акции протеста, связанные с гибелью Махсы Амини.

При этом Канаани сказал, что Иран – безопасная страна.

Общенациональные протесты получили широкую международную поддержку, что побудило Тегеран наброситься на своих критиков, обвинив Соединенные Штаты и Израиль в использовании беспорядков для попытки дестабилизировать Исламскую Республику.
 

Опубликовано: Светлана Репина







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