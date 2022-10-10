Зеленский заявил, что 12 человек погибли на Украине из-за ударов ВС РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при обстреле российской армии украинских объектов военного управления, связи и энергетики погибли 12 человек.

10 октября президент Украины Владимир Зеленский в своём официальном Telegram-канале опубликовал видеообращение, где рассказал о количестве жертв и пострадавших при обстреле российскими военнослужащими украинских объектов военного управления, связи и энергетики.

Зеленский утверждает, что из-за ударов Вооружённых сил Российской Федерации погибли двенадцать человек, ещё восемьдесят получили ранения различной степени тяжести и находятся в медицинских учреждениях, где им оказывается вся необходимая помощь.