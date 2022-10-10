Юрий Мильнер отказался от российского гражданства
2022-10-10
22:57
Российский миллиардер Юрий Мильнер отказался от гражданства Российской Федерации.
10 сентября российский миллиардер еврейского происхождения, глава компании DST Global Юрий Мильнер сообщил в своём аккаунте Twitter о том, что принял решение об отказе от российского гражданства.
Входящий в топ-15 российского списка Forbes Мильнер, получивший гражданство Израиля ещё в 1999 году, также сообщил, что вся его семья вслед за ним отказалась от гражданства Российской Федерации.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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