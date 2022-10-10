Зеленский обсудил с Байденом поставки систем ПВО Украине
2022-10-10
23:02
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Темой беседы стала поставка Украине систем противовоздушной обороны.
Зеленский написал в своем Telegramканале, что разговор получился продуктивным. Он также отметил, что поставки систем ПВО являются главным приоритетом военного сотрудничества.
На днях стало известно, что США предоставили Украине новый пакет помощи на сумму около 1,1 млр долларов. В него вошли РСЗО HIMARS, бронированные внедорожники Humvee, системы защиты от беспилотников.
Опубликовано: Светлана Репина
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