На фоне обстрелов Украины Зеленский экстренно позвонил Байдену и попросил поставить больше систем ПВО

2022-10-10

23:08

Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с президентом США Джо Байденом.

10 октября Украина подверглась массированным ракетным обстрелам со стороны Российской Федерации.

На фоне ударов по объектам критической инфраструктуры президент Украины Владимир Зеленский срочно позвонил президенту США Джо Байдену.

Как сообщается, Зеленский попросил поставить Вооруженным силам страны больше систем ПВО.

"Зеленский в телефонном разговоре с Байденом обсудил поставки систем ПВО", - сообщает БелТА.

При этом известно, что Байден дал добро на поставку Украине новейших противовоздушных систем.

Опубликовано: Николай Скира







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