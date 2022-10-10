Захарова обвинила США в лицемерии из-за призыва к мирным переговорам по Украине
2022-10-10
23:22
Представитель МИДа России Мария Захарова ответила США на призыв к переговорам.
Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала призыв Соединенных Штатов к мирным переговорам.
Захарова напомнила, что Кирби отказался комментировать теракт на мосту через Керченский пролив и обвинил Россию в препятствовании началу мирных переговоров.
По ее словам, такое заявление представителя Белого дома является чистейшим лицемерием
"Ничего, кроме лицемерия и плохо маскируемой попытки воевать и далее, чтобы нанести нам «стратегическое поражение», за этими фальшивыми призывами к миру не стоит, - заявила Захарова, напомнив, что Россия открыта для дипломатии", - приводит "Комсомолка" слова Захаровой.
Опубликовано: Николай Скира
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