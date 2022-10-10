Пригожин назвал вещь, из-за которой Валерия способна выйти из себя
2022-10-10
23:25
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что его супругу, певицу Валерию раздражает его любовь к халатам.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в рамках передачи "Звезды сошлись" открыл семейную тайну. Его жену, певицу Валерию раздражает, когда он ходит по дому в халате.
Пригожин пожаловался: "Я по дому хожу в пижаме, но люблю халаты. Лера бесится, когда я выхожу в халате. Она злится и говорит: "Ты что в банном халате ходишь по дому?"
Деятель музыкальной индустрии отметил, что артистка следит за своей внешностью даже в условиях дома.
Его суженая носит "модные шелковые пижамы" и из дома никогда не выходит без макияжа глаз.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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