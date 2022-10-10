Иранские нефтяники объявили забастовку

The Wall Street Journal сообщает, что десятки сотрудников завода в иранской провинции Бушер перекрыли дороги в рамках антиправительственной акции протеста. Протестующие рабочие кричали: «Не бойтесь. Мы вместе» и «Смерть диктатору».

Антиправительственные протесты по всей стране впервые распространились на критически важный нефтяной сектор. Торговые точки и малый бизнес прекратили свою деятельность в поддержку продолжающихся протестов.

Напряженность между гражданами Ирана и властями обострилась на фоне протестов, первоначально вызванных смертью Махсы Амини, которые переросли в призывы положить конец государственному насилию и дискриминации в отношении женщин, а также призывы к смене режима.