Небензя призвал Генассамблею ООН уважать выбор жителей Донбасса, Запорожья и Херсона

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал референдумы в Украине.

Постпред Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя выступил на заседании Генеральной Ассамблеи.

Во время своего выступления он заявил, что выбор жителей территорий, на которых прошли референдумы о присоединении к России, необходимо уважать.

"Небензя призвал Генассамблею ООН уважать выбор населения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей", - пишет ТАСС.

Также он заявил, что цель НАТО - это победить Россию, либо же как можно сильнее ее ослабить.