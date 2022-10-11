Небензя призвал Генассамблею ООН уважать выбор жителей Донбасса, Запорожья и Херсона
2022-10-11
00:01
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал референдумы в Украине.
Постпред Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя выступил на заседании Генеральной Ассамблеи.
Во время своего выступления он заявил, что выбор жителей территорий, на которых прошли референдумы о присоединении к России, необходимо уважать.
"Небензя призвал Генассамблею ООН уважать выбор населения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей", - пишет ТАСС.
Также он заявил, что цель НАТО - это победить Россию, либо же как можно сильнее ее ослабить.
Опубликовано: Николай Скира
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