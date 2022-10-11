Арестович: Нападения со стороны Беларуси ждать не стоит

Алексей Арестович прокомментировал создание в Беларуси новой группировки войск.

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович прокомментировал создание в Беларуси совместной с Россией группировки войск.

По словам Алексея Арестовича, не смотря на появление в Беларуси российских войск, не стоит ждать атаки на Украину с территории РБ

"Никаких нападений с территории Беларуси не будет в ближайшее время", - приводит телеграм-канал Украина Online слова Арестовича.

Напомним, что 10 октября президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с заявлением о размещении в стране российских войск.

Глава государства заявил, что будет создана совместная белорусско-российская группировка войск.