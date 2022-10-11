Зеленский и Шольц договорились о срочной встрече G7
2022-10-11
00:26
Президент Украины Владимир Зеленский написал в Twitter, что договорился с канцлером Германии Олафом Шольцем о срочном заседании G7. Германия сейчас председательствует в группе.
По словам украинского президента, в повестке дня выступление Зеленского с объяснением ущерба, нанесенного ракетными ударами. Лидеры двух стран обсуждали также восстановление поврежденной инфраструктуры.
Ранее Зеленский сообщил о своем телефонном разговоре с Джо Байденом, в котором шла речь о поставках систем ПВО и других видов вооружений на Украину.
Опубликовано: Светлана Репина
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