Зеленский и Шольц договорились о срочной встрече G7

Президент Украины Владимир Зеленский написал в Twitter, что договорился с канцлером Германии Олафом Шольцем о срочном заседании G7. Германия сейчас председательствует в группе.

По словам украинского президента, в повестке дня выступление Зеленского с объяснением ущерба, нанесенного ракетными ударами. Лидеры двух стран обсуждали также восстановление поврежденной инфраструктуры.

Ранее Зеленский сообщил о своем телефонном разговоре с Джо Байденом, в котором шла речь о поставках систем ПВО и других видов вооружений на Украину.