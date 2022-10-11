Генассамблея ООН запретила анонимно проводить голосование о непризнании референдумов в Украине
2022-10-11
00:38
Василий Небензя выступил на заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных наций.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предложил провести голосование по поводу осуждения референдумов в Украине на анонимных условиях.
Как сообщает информагентство ТАСС, предложение российской стороны было отклонено Генеральной Ассамблеей.
"Генеральная Ассамблея ООН не поддержала предложение РФ провести тайное голосование по резолюции о референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях", - пишет ТАСС.
Также отметим, что Небензя призвал уважать выбор народов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Опубликовано: Николай Скира
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