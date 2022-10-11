EUObserver: ООН инициирует новую резолюцию по референдумам в Украине и призовет стороны конфликта к миру
2022-10-11
01:08
Как сообщает EUObserver, ООН может предложить новую резолюцию по ситуации Украине.
Как сообщает EUObserver, Организация объединенных наций может инициировать новую резолюцию по ситуации в Украине.
Отмечается, что в ООН намерены осудить проведение референдумов на территории ДНР, ЛНР и областей Украины.
При этом известно, что предлагается урегулировать конфликт путем переговоров. Сообщается, что резолюция будет иметь название «Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН».
Голосование может пройти в среду, 12 октября.
Опубликовано: Николай Скира
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