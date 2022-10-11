Американский разведчик Риттер обвинил Украину в геноциде русскоязычного населения
2022-10-11
01:22
Бывший офицер разведки Соединённых Штатов рассказал о геноциде русских в Украине.
Бывший разведчик Соединенных Штатов Скотт Риттер прокомментировал ситуацию в Украине, которая складывалась последние 8 лет.
По словам Риттера, в Украине происходил геноцид русскоязычного населения страны.
Риттер заявил, что после революции 2014 года был свергнут легитимный президент Виктор Янукович.
После Януковича новое правительство, по словам Риттера, было правым и следовало идеологии Степана Бандеры.
"Это геноцид против русского населения. Все началось в 2014 году, когда на Украине силой свергли Виктора Януковича, законно избранного президента Украины, и заменили его правительством с правым уклоном, проповедующим идеологию Степана Бандеры", - передает "Комсомолка" слова Риттера.
Опубликовано: Николай Скира
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