Ангела Меркель призвала мировых лидеров уважать права беженцев

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в понедельник призвала мировых лидеров не отправлять людей обратно в страны, где они рискуют подвергнуться преследованию.

Меркель обратилась к мировым лидерам после получения премии Нансена от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Ангела Меркель, получившая награду за свою решимость приветствовать людей, перемещенных в результате конфликтов, когда она была у власти, подчеркнула, что «права беженцев должны уважаться».

«Ни один беженец не должен быть отправлен обратно в свою страну, если он рискует подвергнуться преследованию», — заявила она во время церемонии в Женеве.