Ангела Меркель призвала мировых лидеров уважать права беженцев
2022-10-11
06:34
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в понедельник призвала мировых лидеров не отправлять людей обратно в страны, где они рискуют подвергнуться преследованию.
Меркель обратилась к мировым лидерам после получения премии Нансена от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).
Ангела Меркель, получившая награду за свою решимость приветствовать людей, перемещенных в результате конфликтов, когда она была у власти, подчеркнула, что «права беженцев должны уважаться».
«Ни один беженец не должен быть отправлен обратно в свою страну, если он рискует подвергнуться преследованию», — заявила она во время церемонии в Женеве.
Опубликовано: Тарас Медведев
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