Путин сообщил о подготовке спецслужбами Украины терактов на Курской АЭС и газопроводе «Турецкий поток»

В ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности президент России заявил о подготовке спецслужбами Украины еще более серьезных диверсий.

Путин напомнил, что по данным СКР, диверсию на Крымском мосту заказали и провели украинские спецслужбы.

«Данные криминалистической и других экспертиз, а также оперативная информация говорят о том, что взрыв, устроенный 8 октября, — это террористический акт, теракт, направленный на разрушение гражданской, критически важной инфраструктуры России», — сказал глава государства.

По данным российских органов госбезопасности, те же заказчики пытались вывести из строя Курскую атомную электростанцию и нитку газопровода "Турецкий поток".

Путин предупредил киевский режим, что ответ на подобные акты будет мгновенным и зеркальным. Примером может служить массированная атака на энергетический сектор Украины в понедельник, 10 октября.