Путин сообщил о подготовке спецслужбами Украины терактов на Курской АЭС и газопроводе «Турецкий поток»
2022-10-11
07:24
В ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности президент России заявил о подготовке спецслужбами Украины еще более серьезных диверсий.
Путин напомнил, что по данным СКР, диверсию на Крымском мосту заказали и провели украинские спецслужбы.
«Данные криминалистической и других экспертиз, а также оперативная информация говорят о том, что взрыв, устроенный 8 октября, — это террористический акт, теракт, направленный на разрушение гражданской, критически важной инфраструктуры России», — сказал глава государства.
По данным российских органов госбезопасности, те же заказчики пытались вывести из строя Курскую атомную электростанцию и нитку газопровода "Турецкий поток".
Путин предупредил киевский режим, что ответ на подобные акты будет мгновенным и зеркальным. Примером может служить массированная атака на энергетический сектор Украины в понедельник, 10 октября.
Опубликовано: Тарас Медведев
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