Причины вражды между Плющенко и Ягудиным сроком в 20 лет

Знаменитые фигуристы Евгений Плющенко и Алексей Ягудин уже 20 лет враждуют. Что не могут поделить именитые спортсмены?

Евгений Плющенко и Алексей Ягудин уже 20 лет враждуют. Каждый фигурист добился олимпийских высот, построив успешную карьеру, но дружба между ними не сложилась.

Не так давно в Сети разгорелся очередной конфликт между спортсменами, который наблюдали все.

Началось все с того, что Плющенко позволил себе отпустить замечание в адрес "не умеющем кататься" (на коньках) Ягудине. Экс-подопечный Татьяны Тарасовой на обиду тут же ответил.

После начался подсчет - у кого заслуг и медалей больше. Плющенко здесь остался позади. Выяснилось, что у Ягудина наград больше, о чём сообщает "Киноафиша".