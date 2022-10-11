Психолог Август утверждает, что у Борисовой зависимость от пластики

Дана Борисова ничего не скрывает от общественности. Она страдала от наркотической зависимости. Избавившись от одной пагубной страсти, звезда "подсела" на новую.

Дана Борисова постоянно мечтает о том, чтобы изменить что либо, прибегнув к пластической хирургии.

Перед Новым годом она "корректировала" живот и ноги, а уже весной того же 2022 года отправилась на липосакцию и подтяжку лица.

Теперь Борисова озадачена тем, что желает убрать грудные импланты.

В интервью "5-tv.ru" психолог Алена Август объяснила, что Борисова - яркий человека, "подсевшего" на пластику.

Причиной такой зависимости эксперт считает то, что ведущая так и не повзрослела, застряв в подростковом возрасте.