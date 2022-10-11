Пригожин призвал депутатов России вступать в ЧВК «Вагнер» для участия в СВО

Бизнесмен Евгений Пригожин предложил российским депутатам пополнить ряды частной военной кампании "Вагнер".

Утром 11 октября российский предприниматель Евгений Пригожин обратился к депутатам Госдумы России с призывом вступать в ряды ЧВК "Вагнер" на правах командиров для участия в специальной военной операции на территории Украины и в регионах, недавно ставших частью РФ. Также Пригожин раскритиковал такие партии, как ЛДПР, КПРФ и "Родина", усомнившись в их служении отечеству.

Кроме того, Евгений Пригожин советует депутатам без способностей к управлению брать в руки огнестрельное оружие или сапёрную лопату для участия в спецоперации.