Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сравнил Усаму бен Ладена и Владимира Зеленского.

Утром вторника председатель российской Государственной думы Вячеслав Володин вновь прокомментировал теракт украинских диверсантов на Крымском мосту в Керченском проливе, публично заявил, что после таких преступлений Владимир Зеленский фактически встал в один ряд с террористом Усамой бен Ладеном.

Также Володин напомнил о правиле, давно зарекомендовавшем себя во всём мире: как и сотрудники спецслужб, Россия не ведёт переговоров с террористами и уничтожает их.