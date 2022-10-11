Володин: Зеленский встал в один ряд с Усамой бен Ладеном
2022-10-11
10:17
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сравнил Усаму бен Ладена и Владимира Зеленского.
Утром вторника председатель российской Государственной думы Вячеслав Володин вновь прокомментировал теракт украинских диверсантов на Крымском мосту в Керченском проливе, публично заявил, что после таких преступлений Владимир Зеленский фактически встал в один ряд с террористом Усамой бен Ладеном.
Также Володин напомнил о правиле, давно зарекомендовавшем себя во всём мире: как и сотрудники спецслужб, Россия не ведёт переговоров с террористами и уничтожает их.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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