Рябков: Россия пойдёт на контрмеры против США и ЕС из-за помощи Украине
2022-10-11
10:30
Представитель МИД России Сергей Рябков сообщил о готовности Москвы пойти на ответные меры против США и Евросоюза за помощь Киеву.
Во вторник заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков публично предупредил Соединённые Штаты и Европейский союз о намерениях России пойти на контрмеры против американского государства и стран ЕС за то, что они оказывают прямую военную поддержку Киеву, что делает европейские страны и США соучастниками конфликта.
По словам Рябкова, в России сожалеют о причастности западных держав к преступлениям нынешней украинской власти, но готовы предоставить пропорциональный ответ на такое поведение коллективного Запада.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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