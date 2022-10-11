Рябков: Россия пойдёт на контрмеры против США и ЕС из-за помощи Украине

2022-10-11

10:30

Представитель МИД России Сергей Рябков сообщил о готовности Москвы пойти на ответные меры против США и Евросоюза за помощь Киеву.

Во вторник заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков публично предупредил Соединённые Штаты и Европейский союз о намерениях России пойти на контрмеры против американского государства и стран ЕС за то, что они оказывают прямую военную поддержку Киеву, что делает европейские страны и США соучастниками конфликта.

По словам Рябкова, в России сожалеют о причастности западных держав к преступлениям нынешней украинской власти, но готовы предоставить пропорциональный ответ на такое поведение коллективного Запада.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: