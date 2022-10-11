Володин: чаща терпения РФ переполнилась из-за террористического режима Киева
2022-10-11
10:38
Вячеслав Володин заявил о превращении киевской администрации в полноценный террористический режим.
11 октября спикер российской Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что у правительства России переполнилась чаша терпения, что стало причиной начала новой фазы спецоперации Украины с полномасштабным ракетным обстрелом украинских объектов инфраструктуры критической важности.
По словам Володина, на интенсификацию российской спецоперации повлиял теракт на Крымском мосту, убийство Украиной журналистов и политиков, а также теракты на Курской и Запорожской АЭС.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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