Вячеслав Володин заявил о превращении киевской администрации в полноценный террористический режим.

11 октября спикер российской Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что у правительства России переполнилась чаша терпения, что стало причиной начала новой фазы спецоперации Украины с полномасштабным ракетным обстрелом украинских объектов инфраструктуры критической важности.

По словам Володина, на интенсификацию российской спецоперации повлиял теракт на Крымском мосту, убийство Украиной журналистов и политиков, а также теракты на Курской и Запорожской АЭС.