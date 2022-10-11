Правительство ДНР одобрило строительство технопарка на территории «Азовстали»

Власти Донецкой Народной республики утвердили план строительство технопарка и других объектов на территории бывшей "Азовстали" в Мариуполе.

11 октября российское информагентство "ТАСС" со ссылкой главы организации "Корпорация развития Донбасса" Андрея Шпиленко сообщило, что власти ДНР утвердили постановление о строительстве технопарка, логистического центра, экопарка, индустриального городка и других объектов на месте разрушенного завода "Азовсталь" в городе Мариуполь Донецкой области.

Примечательно, что сразу после сдачи украинских военных на "Азовстали" временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин анонсировал снос данного завода, заверив, что он не подлежит восстановлению.