Правительство ДНР одобрило строительство технопарка на территории «Азовстали»
2022-10-11
10:43
Власти Донецкой Народной республики утвердили план строительство технопарка и других объектов на территории бывшей "Азовстали" в Мариуполе.
11 октября российское информагентство "ТАСС" со ссылкой главы организации "Корпорация развития Донбасса" Андрея Шпиленко сообщило, что власти ДНР утвердили постановление о строительстве технопарка, логистического центра, экопарка, индустриального городка и других объектов на месте разрушенного завода "Азовсталь" в городе Мариуполь Донецкой области.
Примечательно, что сразу после сдачи украинских военных на "Азовстали" временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин анонсировал снос данного завода, заверив, что он не подлежит восстановлению.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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