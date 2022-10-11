«Состояние критическое»: лицо Бони сгорело при восхождении в Гималаи
2022-10-11
10:48
Находясь в горах, Виктория Боня очень сильно загорела, особенно пострадало лицо. Дерматолог Екатерина Мокина утверждает, что сильный загар способствует фотостарению кожи.
Телеведущая Виктория Боня пожаловалась на загоревшее лицо "как у шахтера" после восхождения на гору Манаслу в Гималаях.
Знаменитость шутит в соцсетях: "Я не могла не показать! Это правда! Даже лицо мое — это тоже часть этих сложных условий… Лицо, как у шахтера!"
Врач-дерматолог Екатерина Мокина убеждена, что поводов для веселья здесь мало, так как влияние солнечных лучей должно быть в разумных пределах, а тут явный перебор.
Боня должна была использовать солнцезащитный крем и находиться на солце максимум 15-20 минут.
Мокина заявила: "Если человек уже обгорел, то стоит обратиться врачу, но лучше до такого не доводить. Большое количество загара влияет на фотостарение кожи: запускаются механизмы, при которых снижается выработка коллагена и эластина".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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